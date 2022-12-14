В Арцахе вводятся ограничения, предусмотренные военным положением

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян подписал указ о ряде мер, реализуемых в условиях объявленного в стране военного положения.

Аппарат президента Арцаха представил указ, в котором, в частности, говорится:

- Перевести на рабочий режим военного положения объекты особого назначения для органов государственной власти и местного самоуправления, обороны, жизнедеятельности государства и экономики.

- По необходимости ограничить право свободного передвижения на территории Республики Арцах, а также установить особый режим выезда с указанной территории.

- Ограничить право на свободу собраний, запретить забастовки и другие мероприятия, приостанавливающие или прекращающие деятельность организаций, в случае необходимости в порядке, предусмотренном законом, приостановить в условиях военного положения деятельность организаций, осуществляющих пропагандистскую и иную деятельность, направленную против обороноспособности и безопасности Республики Арцах.

- Создать Оперативный штаб, начальником которого назначить государственного министра Республики Арцах Рубена Варданяна. Указания начальника Штаба, вытекающие из настоящего указа, обязательны для исполнения государственными органами и органами местного самоуправления, а также физическими и юридическими лицами.