Азербайджан направляет в Лачинский коридор свежие силы «активистов» - Mediamax.am

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Азербайджан направляет в Лачинский коридор свежие силы «активистов»


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Омбудсмены Армении и Арцаха Кристине Григорян и Гегам Степанян выступили сегодня с совместным заявлением в связи с гуманитарным кризисом, вызванным закрытием Азербайджаном Лачинского коридора.

В заявлении правозащитников, в частности, говорится:

 

«Чтобы «гарантировать» свободу собраний азербайджанских «экологов», закрывших жизненно важную дорогу, азербайджанская сторона подвозит к месту их сбора автобусы со свежими силами «активистов» в штатском. Имеются неопровержимые доказательства того, что среди людей, блокирующих дорогу, есть сотрудники азербайджанских спецслужб».

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