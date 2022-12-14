Азербайджан направляет в Лачинский коридор свежие силы «активистов»

Ереван /Медиамакс/. Омбудсмены Армении и Арцаха Кристине Григорян и Гегам Степанян выступили сегодня с совместным заявлением в связи с гуманитарным кризисом, вызванным закрытием Азербайджаном Лачинского коридора.

В заявлении правозащитников, в частности, говорится:

«Чтобы «гарантировать» свободу собраний азербайджанских «экологов», закрывших жизненно важную дорогу, азербайджанская сторона подвозит к месту их сбора автобусы со свежими силами «активистов» в штатском. Имеются неопровержимые доказательства того, что среди людей, блокирующих дорогу, есть сотрудники азербайджанских спецслужб».