Артак Бегларян проводит сидячую забастовку перед офисом ООН в Ереване

Ереван /Медиамакс/. Советник госминистра Арцаха, бывший госминистр Артак Бегларян начал сидячую забастовку перед офисом ООН в Ереване.

Бегларян требует от ООН осудить геноцидальные действия Азербайджана и блокаду народа Арцаха. Он отметил, что Совет безопасности ООН должен решить вопрос обеспечения безопасности народа Арцаха путем предоставления четких международных гарантий.

Артак Бегларян обратился также к армянскому обществу, призвав «выйти из ступора равнодушия и беспомощности и внести свой посильный вклад в святое дело защиты Арцаха и обеспечения его армянского будущего».