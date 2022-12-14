Артак Бегларян проводит сидячую забастовку перед офисом ООН в Ереване

Ереван /Медиамакс/. Советник госминистра Арцаха, бывший госминистр Артак Бегларян начал сидячую забастовку перед офисом ООН в Ереване.
Бегларян требует от ООН осудить геноцидальные действия Азербайджана и блокаду народа Арцаха. Он отметил, что Совет безопасности ООН должен решить вопрос обеспечения безопасности народа Арцаха путем предоставления четких международных гарантий.
Артак Бегларян обратился также к армянскому обществу, призвав «выйти из ступора равнодушия и беспомощности и внести свой посильный вклад в святое дело защиты Арцаха и обеспечения его армянского будущего».
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