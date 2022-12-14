В Арцахе возникла нехватка топлива

Ереван /Медиамакс/. В результате блокировки Азербайджаном дороги, соединяющей Арцах с Арменией, и прекращения подачи газа, в Арцахе возникла нехватка бензина, дизельного топлива, сжиженного и сжатого газа.
По сообщению информационного штаба Арцаха, во избежание топливного кризиса правительство договорилось с хозяйствующими субъектами о переходе на режим экономии.
«Топливо из заправочных пунктов будет предоставляться в приоритетном порядке службе скорой помощи, общественному транспорту и специальным службам», - говорится в сообщении.
Граждан призывают экономно расходовать топливо и пользоваться транспортными средствами в случае крайней необходимости.
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