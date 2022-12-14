Рубен Варданян: «Мы понимаем, что не должны уступать» - Mediamax.am

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Рубен Варданян: «Мы понимаем, что не должны уступать»


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Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что «мы готовы к конструктивным переговорам, если они будут основаны на уважительном отношении всех сторон».

«Мы продолжаем работать, понимаем, что не должны уступать, не делать того, что может нас унизить. Мы понимаем - с какими проблемами сталкиваются российские миротворцы.

 

Мы выступаем за то, чтобы дорога была открыта, и чтобы миротворцы обеспечивали безопасное передвижение наших граждан из Арцаха в Армению. Однако ситуация остается напряженной, возможны любые провокации», - сказал Рубен Варданян.

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