Рубен Варданян: «Мы понимаем, что не должны уступать»

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что «мы готовы к конструктивным переговорам, если они будут основаны на уважительном отношении всех сторон».

«Мы продолжаем работать, понимаем, что не должны уступать, не делать того, что может нас унизить. Мы понимаем - с какими проблемами сталкиваются российские миротворцы.

Мы выступаем за то, чтобы дорога была открыта, и чтобы миротворцы обеспечивали безопасное передвижение наших граждан из Арцаха в Армению. Однако ситуация остается напряженной, возможны любые провокации», - сказал Рубен Варданян.