Рубен Варданян: Не собираемся отступать перед трудностями

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что, хотя существует большая опасность гуманитарного кризиса в Арцахе, никто не собирается отступать перед трудностями.

Пресс-служба аппарата госминистра сообщила, что Рубен Варданян созвал расширенное совещание с участием руководителей исполнительных органов республики, мэра Степанакерта и глав административных районов.

Он отметил, что ситуация, сложившаяся в результате блокировки Азербайджаном дороги, соединяющей с Арменией, достаточно сложная, однако возникшие проблемы возможно решить путем организованной и скоординированной работы.

«Сложившаяся сложная ситуация требует консолидации. Единственный путь - это единение. Преодолеть этот кризис можно, только стоя плечом к плечу», - сказал Рубен Варданян.