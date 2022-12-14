Рубен Варданян: Не собираемся отступать перед трудностями - Mediamax.am

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Рубен Варданян: Не собираемся отступать перед трудностями


Фото: Пресс-служба правительства Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что, хотя существует большая опасность гуманитарного кризиса в Арцахе, никто не собирается отступать перед трудностями.

Пресс-служба аппарата госминистра сообщила, что Рубен Варданян созвал расширенное совещание с участием руководителей исполнительных органов республики, мэра Степанакерта и глав административных районов.

 

Он отметил, что ситуация, сложившаяся в результате блокировки  Азербайджаном дороги, соединяющей с Арменией, достаточно сложная, однако возникшие проблемы возможно решить путем организованной и скоординированной работы.

 

«Сложившаяся сложная ситуация требует консолидации. Единственный путь - это единение. Преодолеть этот кризис можно, только стоя плечом к плечу», - сказал Рубен Варданян.

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