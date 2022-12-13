Под руководством Рубена Варданяна в Арцахе создан оперативный штаб

Ереван /Медиамакс/. Госминистр Арцаха Рубен Варданян провел сегодня экстренное рабочее совещание с участием руководителей и должностных лиц, занимающихся вопросами гражданской обороны.

Пресс-служба аппарата госминистра сообщила, что для координации работы в ситуации, создавшейся в результате блокировки Азербайджаном дороги, соединяющей Арцах с Арменией, в правительстве создан оперативный штаб под руководством Рубена Варданяна, который будет работать в круглосуточном режиме.

Отметив, что ситуация достаточно сложная, и Арцах фактически находится в блокаде со стороны Азербайджана, госминистр подчеркнул, что у правительства есть возможности и потенциал для ее контроля.

Рубен Варданян отметил важность оперативной коммуникации, эффективной связи между ведомствами и административными районами и обеспечения надлежащего информирования общественности.