Состоялось заседание Совета безопасности Арцаха

Ереван /Медиамакс/. Президент Араик Арутюнян провел сегодня расширенное заседание Совета безопасности Арцаха.
Пресс-служба президента сообщила, что на заседании обсуждалась военно-политическая ситуация, создавшаяся в результате блокировки Азербайджаном коридора, связывающего Арцах с внешним миром.
Совет безопасности принял решение направить письмо командованию российских миротворческих войск о недопустимости закрытия коридора, что приведет к гуманитарной катастрофе в республике.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.