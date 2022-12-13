Состоялось заседание Совета безопасности Арцаха - Mediamax.am

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Состоялось заседание Совета безопасности Арцаха


Фото: Пресс-служба президента Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Президент Араик Арутюнян провел сегодня расширенное заседание Совета безопасности Арцаха.

Пресс-служба президента сообщила, что на заседании обсуждалась военно-политическая ситуация, создавшаяся в результате блокировки Азербайджаном коридора, связывающего Арцах с внешним миром.

 

Совет безопасности принял решение направить письмо командованию российских миротворческих войск о недопустимости закрытия коридора, что приведет к гуманитарной катастрофе в республике.

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