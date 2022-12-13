Состоялось заседание Совета безопасности Арцаха

Ереван /Медиамакс/. Президент Араик Арутюнян провел сегодня расширенное заседание Совета безопасности Арцаха.

Пресс-служба президента сообщила, что на заседании обсуждалась военно-политическая ситуация, создавшаяся в результате блокировки Азербайджаном коридора, связывающего Арцах с внешним миром.

Совет безопасности принял решение направить письмо командованию российских миротворческих войск о недопустимости закрытия коридора, что приведет к гуманитарной катастрофе в республике.