Арцах уже сутки в блокаде

Ереван /Медиамакс/. Межгосударственная автомагистраль Степанакерт-Горис остается закрытой.

Информационный штаб Арцаха сообщил, что в результате азербайджанской провокации Арцах уже сутки находится в блокаде и нарушены права тысяч граждан.

«В связи со сложившейся ситуацией граждане, прибывающие в Арцах из Армении, ночевали в Горисе, часть из них, в том числе женщины и дети, - в общине Лисагор Шушинского района»,- говорится в сообщении.

12 декабря утром азербайджанская сторона, нарушив положения трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года, закрыла единственный путь, связывающий Арцах с миром, мотивируя это «экологическими» причинами.