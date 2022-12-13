Арцах уже сутки в блокаде - Mediamax.am

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Арцах уже сутки в блокаде


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Ереван /Медиамакс/. Межгосударственная автомагистраль Степанакерт-Горис остается закрытой.

Информационный штаб Арцаха сообщил, что в результате азербайджанской провокации Арцах уже сутки находится в блокаде и нарушены права тысяч граждан.

 

«В связи со сложившейся ситуацией граждане, прибывающие в Арцах из Армении, ночевали в Горисе, часть из них, в том числе женщины и дети, - в общине Лисагор Шушинского района»,- говорится в сообщении.

 

12 декабря утром азербайджанская сторона, нарушив положения трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года, закрыла единственный путь, связывающий Арцах с миром, мотивируя это «экологическими» причинами.

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