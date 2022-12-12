Азербайджанцы перекрыли трассу Степанакерт-Горис

Ереван /Медиамакс/. Сегодня утром в 10:30 часов группа азербайджанцев в гражданской оеджде перекрыла трассу Степанакерт-Горис из соображений «охраны окружающей среды».

В информационном штабе Арцаха сообщили, что командование российских миротворческих сил должным образом информировано об инциденте.

«Считая агрессивное и деструктивное поведение азербайджанской стороны неприемлемым, уполномоченные государственные органы Арцаха принимают все возможные меры для урегулирования ситуации, поддерживая связь с командованием российских миротворческих сил», - говорится в сообщении штаба.