Азербайджанцы перекрыли трассу Степанакерт-Горис - Mediamax.am

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Азербайджанцы перекрыли трассу Степанакерт-Горис


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Сегодня утром в 10:30 часов группа азербайджанцев в гражданской оеджде перекрыла трассу Степанакерт-Горис из соображений «охраны окружающей среды».

В информационном штабе Арцаха сообщили, что командование российских миротворческих сил должным образом информировано об инциденте.

 

«Считая агрессивное и деструктивное поведение азербайджанской стороны неприемлемым, уполномоченные государственные органы Арцаха принимают все возможные меры для урегулирования ситуации, поддерживая связь с командованием российских миротворческих сил», - говорится в сообщении штаба.

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