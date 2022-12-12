Пашинян: Лачинский коридор - это коридор предотвращения геноцида

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что опасения относительно того, что Азербайджан готовит геноцид в Нагорном Карабахе, становятся предметными.

Об этом он заявил в ходе проходящего в Ереване 4-го Глобального форума «Против преступления геноцида».

«Угроза и опасность геноцида в нашем регионе даже сегодня рассматривается как явление, требующее неотложного предотвращения. В последнее время все чаще, в частности, со стороны населения Нагорного Карабаха звучат опасения по поводу угрозы геноцида. Мы должны отнестись к ним серьезно.

Казалось, что трехстороннее заявление от 9 ноября создало механизмы для защиты армян Нагорного Карабаха от потенциального геноцида, однако позже мы увидели реалии, которые делают озвученные опасения более предметными»,- сказал Никол Пашинян.

По его словам, происходящие в Лачинском коридоре провокации имеют прямую связь с возможным геноцидом.

«Некоторые пытаются провести параллели между Лачинским коридором и существующими или возможными коммуникациями в регионе. Лачинский коридор является коридором предотвращения геноцида. Закрыть его, прекратить действие этого коридора - значит обречь население Нагорного Карабаха на геноцид по трем сценариям», - сказал он.

По мнению Никола Пашиняна, первый сценарий – изгнание армян, когда у нагорно-карабахских армян не будет возможности жить в своих домах, на своей земле.

«Следующий сценарий - потеря идентичности. Борьба, которую Азербайджан ведет против топонимов и историко-культурных памятников Нагорного Карабаха, является ярчайшим подтверждением. Третий сценарий - это реальное физическое уничтожение, которое мы видели и видим», - сказал он.

Премьер-министр Армении выразил убеждение, что «основным инструментом предотвращения геноцида является диалог и сотрудничество, в том числе, между Баку и Степанакертом».