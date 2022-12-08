Ереван /Медиамакс/. Новое правительство Арцаха будет сформировано в начале января 2023 года.
Как сообщает пресс-служба Национального Собрания Арцаха, об этом сегодня в парламенте заявил госминистр Рубен Варданян.
Он сообщил, что дополненный вариант госбюджета 2023 года будет готов в феврале и подчеркнул, что он должен быть реалистичным.
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