Новое правительство Арцаха будет сформировано в начале января - Mediamax.am

682 просмотров

Новое правительство Арцаха будет сформировано в начале января


Фото: Пресс-служба правительства Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Новое правительство Арцаха будет сформировано в начале января 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Национального Собрания Арцаха, об этом сегодня в парламенте заявил госминистр Рубен Варданян.

 

Он сообщил, что дополненный вариант госбюджета 2023 года будет готов в феврале и подчеркнул, что он должен быть реалистичным.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Декабрь 8, 2022 17:53
Пашинян встретится с Путиным

Внешняя политика | Декабрь 8, 2022 17:46
Мирзоян и Клаар подчеркнули роль миссии наблюдателей ЕС

Нагорный Карабах | Декабрь 8, 2022 16:44
Новое правительство Арцаха будет сформировано в начале января
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022