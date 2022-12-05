«Мы должны продолжать борьбу по всем направлениям», - заявил Варданян

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян прокомментировал сегодня инцидент 3 декабря, когда группа азербайджанцев закрыла дорогу Степанакерт-Горис.
Проводя рабочее совещание в администрации Аскеранского района, Рубен Вардянян сказал:
«Перед нами стоит много серьезных опасностей и вызовов, но я уверен, что мы их преодолеем. Наша борьба за право жить на нашей земле, за будущее наших детей продолжается. И это борьба всего армянства».
«Мы должны стать сильными, сплоченными, чтобы они не смогли решить вопрос неприемлемым для нас способом. Мы должны продолжать нашу борьбу по всем направлениям: дипломатическому, военному, политическому, информационному. Мы должны быть бдительны», - добавил он.
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