«Мы должны продолжать борьбу по всем направлениям», - заявил Варданян

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян прокомментировал сегодня инцидент 3 декабря, когда группа азербайджанцев закрыла дорогу Степанакерт-Горис.

Проводя рабочее совещание в администрации Аскеранского района, Рубен Вардянян сказал:

«Перед нами стоит много серьезных опасностей и вызовов, но я уверен, что мы их преодолеем. Наша борьба за право жить на нашей земле, за будущее наших детей продолжается. И это борьба всего армянства».

«Мы должны стать сильными, сплоченными, чтобы они не смогли решить вопрос неприемлемым для нас способом. Мы должны продолжать нашу борьбу по всем направлениям: дипломатическому, военному, политическому, информационному. Мы должны быть бдительны», - добавил он.