Ален Симонян: Азербайджан готовит почву, чтобы закрыть Лачинский коридор - Mediamax.am

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Ален Симонян: Азербайджан готовит почву, чтобы закрыть Лачинский коридор


Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил сегодня в Моске, что Азербайджан готовит почву для того, чтобы закрыть Лачинский коридор.

Каа сообщает ТАСС, выступая сегодня на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве, Ален Симонян сказал:

 

«Сегодня перед нами стоит задача по защите населения Нагорного Карабаха. Азербайджан начал заявлять, что проблемы Нагорного Карабаха уже не существует, а также не существует понятия коренного армянского населения Нагорного Карабаха. На днях минобороны Азербайджана потребовало от российских миротворцев не использовать название Нагорный Карабах и армянские топонимы.

 

Мы видим намерения Азербайджана закрыть Лачинский коридор, который имеет гуманитарное значение для жизнеобеспечения армян Нагорного Карабаха. А в последние дни участились провокации азербайджанцев в районе коридора на севере Нагорного Карабаха. Резюмируя вышесказанное, налицо возрастающая угроза этнических чисток и геноцида. Азербайджан бойкотирует и отрицает усилия международных партнеров, озвучиваются нападки в адрес российских миротворцев, мандат которых до сих пор не утвержден Азербайджаном».

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