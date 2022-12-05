Ален Симонян: Азербайджан готовит почву, чтобы закрыть Лачинский коридор

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил сегодня в Моске, что Азербайджан готовит почву для того, чтобы закрыть Лачинский коридор.

Каа сообщает ТАСС, выступая сегодня на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве, Ален Симонян сказал:

«Сегодня перед нами стоит задача по защите населения Нагорного Карабаха. Азербайджан начал заявлять, что проблемы Нагорного Карабаха уже не существует, а также не существует понятия коренного армянского населения Нагорного Карабаха. На днях минобороны Азербайджана потребовало от российских миротворцев не использовать название Нагорный Карабах и армянские топонимы.

Мы видим намерения Азербайджана закрыть Лачинский коридор, который имеет гуманитарное значение для жизнеобеспечения армян Нагорного Карабаха. А в последние дни участились провокации азербайджанцев в районе коридора на севере Нагорного Карабаха. Резюмируя вышесказанное, налицо возрастающая угроза этнических чисток и геноцида. Азербайджан бойкотирует и отрицает усилия международных партнеров, озвучиваются нападки в адрес российских миротворцев, мандат которых до сих пор не утвержден Азербайджаном».