Копыркин: Вопрос о статусе Карабаха следует оставить следующим поколениям

Ереван /Медиамакс/. Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил сегодня, что вопрос статуса Нагорного Карабаха должен быть оставлен на усмотрение следующих поколений.

«Могу лишь повторить слова президента России Путина о том, что, на наш взгляд, вопрос статуса Нагорного Карабаха - это вопрос, который следует оставить следующим поколениям, когда будут созданы условия для его приемлемого и справедливого решения»,- сказал Копыркин в беседе журналистами.

По его словам, весь пакет регулирований должен стать результатом соглашения между Арменией и Азербайджаном.

«Что касается мирного договора и того, какие положения должны быть в него включены, то, судя по результатам встречи, есть вопросы, которые еще не согласованы, но работа по которым будет продолжена»,- сказал посол.