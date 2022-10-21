Рубен Варданян рассказал о формуле «рядом, но не вместе»

Рубен Варданян, принявший предложение стать госминистром Арцаха, заявил, что единственной «рабочей» формулой для Нагорного Карабаха является «рядом, но не вместе».

«Мне кажется, единственно возможная формула, которая действительно может быть живой и рабочей, - это «мы живем рядом, но не вместе». И это модель, которая позволит, с одной стороны, сосуществовать, находясь в соприкосновении с соседями, но при этом не жить вместе под одними правилами, под одними законами», - заявил Варданян в интервью РБК.

По его словам, это важно в сложившейся ситуации, когда «есть очень сильные армянофобские настроения, когда есть угроза уничтожения этноса, живущего тысячелетиями на своей земле».

Рубен Варданян отметил, что любое решение будет непростым для всех сторон, однако названная им формула позволит «сосуществовать, не переходя в плоскость одного единого пространства».