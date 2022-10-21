Рубен Варданян вступит в должность госминистра Арцаха в начале ноября

Ереван /Медиамакс/. Общественный деятель Рубен Варданян заявил сегодня, что официально вступит в должность госминистра Арцаха в начале ноября.

Он выступил сегодня с заявлением, в котором, в частности, говорится:

«Меня очень беспокоят политические события, разворачивающиеся вокруг Армении и Арцаха, обостряющаяся ситуация вокруг решения арцахской проблемы, от которой, без преувеличения, зависят судьбы как Армении, так и всего армянского мира.

Я понимаю, что долго думать нет больше времени, и в этой ситуации у меня нет другого выхода, кроме как встать на сторону народа Арцаха и взять на себя свою долю ответственности за его будущее.

В течение полутора месяцев встречи и контакты с арцахскими политическими и общественными деятелями, представителями различных регионов и разных социальных групп убедили меня в том, что люди поддерживают мою кандидатуру на должность государственного министра Республики Арцах и хотят видеть во мне ответственного лидера, который объединит вокруг себя все здоровые силы и возглавит настоящую работу по выводу страны из кризиса.

В начале ноября я официально вступлю в должность государственного министра Арцаха и тогда же представлю наши стратегические цели, первоочередные вопросы, которые предстоит решить, а также проинформирую о первых шагах, которые необходимо предпринять. До конца октября я продолжу встречи, направленные на формирование нашей команды и программ».