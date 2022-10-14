Ален Симонян: «Предлагаем Арцаху самостоятельно участвовать в переговорах» - Mediamax.am

397 просмотров

Ален Симонян: «Предлагаем Арцаху самостоятельно участвовать в переговорах»


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян не думает, что в мирном договоре между Арменией и Азербайджаном должно быть указано, что Арцах не будет в составе Азербайджана.

Ален Симонян сказал об этом сегодня после встречи с делегацией Арцаха.

 

«Не думаю, что должно быть такое упоминание, поскольку это может создать зеркальные требования. Кроме того, у Армении никогда не было территориальных претензий к Азербайджану. Упор на территориях, возможно, сделает невозможным подписание договора»,- сказал спикер парламента.

 

«Мы предлагаем Арцаху самостоятельно принимать участие в переговорах. Азербайджан находится в постоянном контакте с законными властями Арцаха, есть даже случаи, когда власти Арцаха более информированы, чем мы, и это естественно. Мы не оставим наших соотечественников одних»,- сказал спикер парламента.

 

По его словам, мирный договор не может быть заключен в условиях, когда вооруженные формирования Азербайджана находятся на территории Армении.

 

«При подписании мирного договора у нас также не должно быть военнопленных в Азербайджане», - сказал Ален Симонян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Октябрь 14, 2022 16:49
Макрон использовал «дворовый лексикон», заявил Алиев

Внешняя политика | Октябрь 14, 2022 16:42
Алиев заявил, что «решительно отверг попытку ЕС направить миссию на территорию Азербайджана»

Внешняя политика | Октябрь 14, 2022 16:25
Пашинян: Риск новой агрессии со стороны Азербайджана очень высок
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022