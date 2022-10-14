Ален Симонян: «Предлагаем Арцаху самостоятельно участвовать в переговорах»

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян не думает, что в мирном договоре между Арменией и Азербайджаном должно быть указано, что Арцах не будет в составе Азербайджана.

Ален Симонян сказал об этом сегодня после встречи с делегацией Арцаха.

«Не думаю, что должно быть такое упоминание, поскольку это может создать зеркальные требования. Кроме того, у Армении никогда не было территориальных претензий к Азербайджану. Упор на территориях, возможно, сделает невозможным подписание договора»,- сказал спикер парламента.

«Мы предлагаем Арцаху самостоятельно принимать участие в переговорах. Азербайджан находится в постоянном контакте с законными властями Арцаха, есть даже случаи, когда власти Арцаха более информированы, чем мы, и это естественно. Мы не оставим наших соотечественников одних»,- сказал спикер парламента.

По его словам, мирный договор не может быть заключен в условиях, когда вооруженные формирования Азербайджана находятся на территории Армении.

«При подписании мирного договора у нас также не должно быть военнопленных в Азербайджане», - сказал Ален Симонян.