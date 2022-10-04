Рубен Варданян будет назначен госминистром Арцаха - Mediamax.am

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Рубен Варданян будет назначен госминистром Арцаха


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Ереван /Медиамакс/. Общественный деятель Рубен Варданян будет назначен госминистром Арцаха.

Президент Арцаха Араик Арутюнян сообщил сегодня, что предложил Рубену Варданяну занять пост госминистра Арцаха и готов предоставить ему широкие полномочия для принятия решений и действий.

 

«О Рубене можно долго писать, говорить о его смелых решениях, преданности Родине и народу, но сегодня время действовать, поэтому я жду его решения относительно моего предложения. Надеюсь начать наше сотрудничество в ближайшие недели.

 

Конечно, это не означает, что я не считаю результативной работу действующего госминистра Артака Бегларяна, однако, принимая во внимание существующие вызовы, считаю необходимым объединение всех общенациональных усилий», - заявил президент Арцаха.

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