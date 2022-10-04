Ереван /Медиамакс/. Общественный деятель Рубен Варданян будет назначен госминистром Арцаха.
Президент Арцаха Араик Арутюнян сообщил сегодня, что предложил Рубену Варданяну занять пост госминистра Арцаха и готов предоставить ему широкие полномочия для принятия решений и действий.
«О Рубене можно долго писать, говорить о его смелых решениях, преданности Родине и народу, но сегодня время действовать, поэтому я жду его решения относительно моего предложения. Надеюсь начать наше сотрудничество в ближайшие недели.
Конечно, это не означает, что я не считаю результативной работу действующего госминистра Артака Бегларяна, однако, принимая во внимание существующие вызовы, считаю необходимым объединение всех общенациональных усилий», - заявил президент Арцаха.
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