Ереван /Медиамакс/. Общественный деятель Рубен Варданян будет назначен госминистром Арцаха.

Президент Арцаха Араик Арутюнян сообщил сегодня, что предложил Рубену Варданяну занять пост госминистра Арцаха и готов предоставить ему широкие полномочия для принятия решений и действий.

«О Рубене можно долго писать, говорить о его смелых решениях, преданности Родине и народу, но сегодня время действовать, поэтому я жду его решения относительно моего предложения. Надеюсь начать наше сотрудничество в ближайшие недели.

Конечно, это не означает, что я не считаю результативной работу действующего госминистра Артака Бегларяна, однако, принимая во внимание существующие вызовы, считаю необходимым объединение всех общенациональных усилий», - заявил президент Арцаха.