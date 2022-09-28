Алиев ознакомился с ходом строительных работ в Шуши

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня ознакомился с ходом строительных работ в Шуши.
Как сообщают азербайджанские СМИ, Алиев, в частности, побывал на стройплощадках нового жилого комплекса, средней школы №1 и ряде других.
Жилой комплекс будет состоять из 23 зданий. Строительство 8 зданий началось 1 июля, остальных 15 зданий - 1 сентября.
В комплексе будет 450 квартир. Здания будут 3- и 5-этажными.
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