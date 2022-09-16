Госминистр Арцаха назвал 7 «непререкаемых истин» - Mediamax.am

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Госминистр Арцаха назвал 7 «непререкаемых истин»



Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Артак Бегларян заявил сегодня, что для народа и властей Арцаха существуют «непререкаемые исходные истины».

Это:

 

«1. Решающие вопросы, касающиеся будущего Арцаха, должны решаться в первую очередь армянами Арцаха, где роль всего армянского народа также важна, учитывая исключительное значение Арцаха для армянской нации и Матери-Армении.

 

2. Азербайджано-Арцахский конфликт должен быть урегулирован на основе полной реализации и признания права народа Арцаха на самоопределение с целью достижения международного признания независимости.

 

3. Любой статус в составе Азербайджана неприемлем и невозможен, потому что:

 

•  Арцах исторически является родиной исключительно армянского народа, и фальсификацией истории азербайджанцы не могут присвоить нашу Родину,

 

• Народ Арцаха самоопределился в пользу свободной и независимой государственности, и мы решаем свою судьбу,

 

•  Многовековая турецко-азербайджанс¬кая геноцидальная политика в отношении армян и, в особенности, продолжающаяся и усиливающаяся политика армянофобии последних десятилетий просто в онтологическом плане исключают какой-либо статус Арцаха в составе Азербайджана.

 

4. Наши оккупированные территории должны быть возвращены, а вынужденные переселенцы должны вернуться в свои родные дома.

 

5. Арцах и Мать-Армения должны иметь прямую, надежную и суверенную сухопутную связь друг с другом.

 

6. Мы готовы сохранить и защитить, приобретенные ценой тяжелых жертв , наши ценности: государственность, национальное достоинство и свободу жить и творить на своей родине.

 

7. Мы предпочитаем и готовы также к мирному и стабильному развитию региона на основе принципов уважения прав и достоинства всех народов и государств и исключения применения силы».

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