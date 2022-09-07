Рубен Варданян: Останусь в Арцахе до решения вопросов безопасности

Ереван /Медиамакс/. Общественный деятель Рубен Варданян заявил, что останется в Арцахе столько, сколько потребуется для решения вопросов безопасности.

«Пока я не изменю ситуацию, пока народ Арцаха не почувствует, что его безопасность обеспечена, я никуда не уеду из Арцаха. Я буду делать это до конца, насколько смогу», - сказал он в интервью телеканалу «Армения».

«Мы должны понять, что должны возлагать надежды только на самих себя. Мы сами - государство, армия, народ, должны понять, что этот кризис надо остановить. Любой человек, имеющий потенциал, должен понимать, что его участие важно», - отметил Рубен Варданян.