Рубен Варданян: Останусь в Арцахе до решения вопросов безопасности - Mediamax.am

359 просмотров

Рубен Варданян: Останусь в Арцахе до решения вопросов безопасности



Ереван /Медиамакс/. Общественный деятель Рубен Варданян заявил, что останется в Арцахе столько, сколько потребуется для решения вопросов безопасности.

«Пока я не изменю ситуацию, пока народ Арцаха не почувствует, что его безопасность обеспечена, я никуда не уеду из Арцаха. Я буду делать это до конца, насколько смогу», - сказал он в интервью телеканалу «Армения».

 

«Мы должны понять, что должны возлагать надежды только на самих себя. Мы сами - государство, армия, народ, должны понять, что этот кризис надо остановить. Любой человек, имеющий потенциал, должен понимать, что его участие важно», - отметил Рубен Варданян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Сентябрь 7, 2022 11:18
Рубен Варданян: Останусь в Арцахе до решения вопросов безопасности

Наука | Сентябрь 6, 2022 14:33
Брайан Мэй: «Наконец-то я в Армении»

Внешняя политика | Сентябрь 6, 2022 12:10
Пашинян рассчитывает на тесное сотрудничество с Трасс
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022