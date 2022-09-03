Рубен Варданян: Бороться можно бесконечно

Ереван /Медиамакс/. Социальный предприниматель и общественный деятель Рубен Варданян заявил сегодня, что «независимо от того, хороша или плоха дорога, соединяющая Арцах с Арменией, мы должны сделать все, чтобы искоренить равнодушие, ненависть и недопонимание».

Представляем некоторые отрывки из сегодняшней пресс-конференции Рубена Варданяна в Степанакерте.

Связь с Арцахом

Мы сделаем все возможное, чтобы люди, живущие в Армении – начиная с детей и заканчивая родителями - увидели Арцах, поняли, за какую землю люди отдали свои жизни. Также мы сделаем все, чтобы арцахцы не думали, что они остались одни.

Враг делает свою работу шаг за шагом. Мы должны понять, проанализировать и бороться дальше. Мы должны защищать дорогу любой ценой, чтобы она продолжала функционировать, чтобы связь Армении с Арцахом укреплялась.

У нас не самая плохая ситуация, мы должны изучать опыт других стран и пытаться внедрить его в Арцахе и Армении.

Долгосрочный мир

В мире нет ни одной страны или института, которые могли бы обеспечить безопасность или мир, сказав: «Все, теперь все будет хорошо». К сожалению, мы вступили в эпоху, подобную периоду между 1914-м и 1945-м, когда мир менялся. В такие времена часто бывают большие войны и жертвы. Сейчас тоже есть серьезные опасения, и многие считают, что вероятность мировой войны высока.

О независимости Арцаха

Легитимизация независимости Арцаха, которая должна быть принята различными мировыми организациями, - это долгий путь и должен осуществляться очень профессионально, шаг за шагом, что требует много труда и времени.

Если ты проиграл на поле боя, это еще не конец, бороться можно бесконечно и по-разному. Если все мы будем знать, кто куда пойдет и кто чем будет заниматься в случае войны, если мы будем готовы, будем осознавать, что нас будут защищать не только солдаты и офицеры, а мы сами, то войны не будет.

О пребывании в Арцахе

Я «человек мира» и у меня есть проекты в разных странах, но в этой ситуации большую часть времени я буду проводить в Арцахе. С ноября все станет конкретнее, поскольку до конца октября у меня есть заранее запланированные проекты и договоренности. Я сделаю все, чтобы люди, которые не приезжают в Арцах, приехали сюда, посещали Горис, увидели, какая замечательная страна Арцах, как важен для нас Сюник.

Я постараюсь проводить как можно больше времени в Арцахе и в Армении. Но я из тех немногих людей, которые могут вызвать еще больший интерес, рассказывая об Арцахе и Армении. Именно поэтому важны наши программы в области информации, образования, здравоохранения, технологий, культуры, а также в сфере создания туризма между Арменией и Арцахом.

Вера и доверие - самые глубинные проблемы

Либо мы верим в патриотизм этих людей, либо ошибаемся. В Армении и Арцахе есть лжепатриоты. Мы не знаем «Отче наш», не ходим в церковь, однако говорим, что мы - первая христианская нация, мы придаем важность семье, но семьи разваливаются, мы говорим, что армянский язык - самый важный, но не знаем армянского, ценим государство, но чем слабее государство, тем лучше для нас. Все это надо переломить.

Для меня приоритетом является то, чтобы люди верили, что у Арцаха есть будущее. Главное - человек, образование. IT-сектор в Армении и Арцахе сегодня многое меняет.

Спокойно работаю

Я не нахожусь под санкциями, спокойно работаю, езжу по миру. Если бы я хотел «избавиться» от санкций, то поехал в другую страну, а не в Арцах. Если бы у меня была возможность отказаться от армянского гражданства и жить лишь с арцахским паспортом, я бы сделал и это. С 2016 года у меня есть арцахский паспорт, я могу спокойно смотреть в глаза арцахцам.