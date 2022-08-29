Новый маршрут между Арцахом и Арменией заработает с 20:00 часов 30 августа

Ереван /Медиамакс/. На состоявшемся сегодня очередном заседании Совета безопасности под руководством президента Арцаха Араика Арутюняна принято решение с 20:00 часов 30 августа осуществлять сообщение с Арменией по новому маршруту - через территорию Бердадзорского подрайона Шушинской области.

«Было отмечено, что согласно пункту 6 заявления, подписанного руководителями Республики Армения, Азербайджанской Республики и Российской Федерации 9 ноября 2020 года, новый маршрут сохранит статус коридора.

Завершены работы по асфальтированию дороги протяженностью 4,7 км, временно соединяющей маршрут с автомагистралью Горис-Степанакерт.

Участники заседания подчеркнули важность обеспечения необходимых гарантий, связанных с вопросами безопасности новой дороги и градостроительных норм, и важность слаженной работы соответствующих государственных структур и российской миротворческой миссии, дислоцированной в Арцахе», - говорится в сообщении.