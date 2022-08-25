Участок дороги Шуши-Бердзор-Горис открыт

Ереван /Медиамакс/. Информационный штаб Арцаха сообщает, что участок межгосударственной автомагистрали Шуши-Бердзор-Горис, соединяющей Арцах с Арменией, открыт в обе стороны.
«Российские миротворцы обеспечивают свободное и безопасное передвижение граждан, въезжающих в Республику Арцах и выезжающих из Республики Армения», - говорится в сообщении.
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