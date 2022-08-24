Пашинян и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха - Mediamax.am

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Пашинян и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин сегодня в телефонной беседе обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Пресс-служба Кремля сообщает, что в ходе телефонной беседы, инициированной армянской стороной, была подтверждена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей между лидерами России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

 

В сообщении пресс-службы говорится, что была подчеркнута роль российского миротворческого контингента в обеспечении стабильности в регионе.

 

Никол Пашинян и Владимир Путин коснулись также некоторых актуальных вопросов стратегического партнерства России и Армении, дальнейшего развития союзнических отношений.

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