«Новый маршрут будет иметь тот же правовой статус, что и коридор» - Mediamax.am

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«Новый маршрут будет иметь тот же правовой статус, что и коридор»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Лидеры фракций парламента Арцаха встретились сегодня с руководством российских миротворческих сил.

Как сообщили в отделе по информации и связям с общественностью парламента Арцаха, руководители миротворческих сил дали разъяснения, касающиеся трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

 

Было отмечено, что новый маршрут будет иметь тот же правовой статус, что и коридор, и все компоненты безопасности будут обеспечены, начиная от 5-километровой зоны безопасности и заканчивая блокпостами российских миротворческих сил.

 

«Относительно нарушений режима прекращения огня со стороны Азербайджана, имевших место в начале августа, руководящий состав российских миротворческих сил отметил, что сделаны необходимые выводы. Было заверено, что будут приложены дополнительные усилия для предотвращения подобных нарушений в будущем и обеспечения надлежащей безопасности населения»,- говорится в сообщении.

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