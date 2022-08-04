Госдепартамент США призвал избегать дальнейшей эскалации в Карабахе - Mediamax.am

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Госдепартамент США призвал избегать дальнейшей эскалации в Карабахе



Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены и внимательно наблюдают за сообщениями об интенсивных боевых действиях вокруг Нагорного Карабаха, в том числе, о жертвах и человеческие потерях.

«Мы призываем принять немедленные меры для снижения напряженности и недопущения дальнейшей эскалации. Последний случай роста напряженности подчеркивает необходимость переговорного, всеобъемлющего и стабильного урегулирования оставшихся вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него», - говорится в заявлении спикера Госдепартамента Прайса.

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