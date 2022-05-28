Президент Арцаха встретился в Горисе с мэром Парижа

Ереван /Медиамакс/. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян встретился сегодня в Горисе с мэром Парижа Анн Идальго.

«Президент Арцаха выразил удовлетворение инициативностью и смелостью мэра Парижа, подчеркнув, что власти Арцаха высоко ценят периодические контакты с политическими кругами Франции», - говорится в сообщении пресс-слудбы Арутюняна.

Состоялась также встреча в расширенном составе с участием представителей законодательной и исполнительной властей Республики Арцах, посла Армении во Франции Асмик Толмаджян, членов Бюро АРФД, ответственных лиц Координационного совета армянских организаций Франции, губернатора Сюника Роберта Гукасяна.