Президент Арцаха встретился в Горисе с мэром Парижа - Mediamax.am

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Президент Арцаха встретился в Горисе с мэром Парижа



Ереван /Медиамакс/. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян встретился сегодня в Горисе с мэром Парижа Анн Идальго.

«Президент Арцаха выразил удовлетворение инициативностью и смелостью мэра Парижа, подчеркнув, что власти Арцаха высоко ценят периодические контакты с политическими кругами Франции», - говорится в сообщении пресс-слудбы Арутюняна.

 

Состоялась также встреча в расширенном составе с участием представителей законодательной и исполнительной властей Республики Арцах, посла Армении во Франции Асмик Толмаджян, членов Бюро АРФД, ответственных лиц Координационного совета армянских организаций Франции, губернатора Сюника Роберта Гукасяна.

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