Алиев: переговоры с Арменией были остановлены с 2019 года

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что с 2019 года мирные переговоры с Арменией были приостановлены.
«С 2019 года новые власти в Армении стали выступать с абсурдными заявлениями, что фактически привело к концу переговоров. Например, «Карабах – это Армения и точка». После такого заявления было бесполезно говорить о каких-либо переговорах. Но руководство Армении пошло еще дальше, стало угрожать нам новой войной за новые территории, угрожали нам новой оккупацией», - заявил Алиев, выступая в Шуши на Съезде азербайджанцев мира.
«Осенью 2020 года мы воевали не только против Армении, международного армянства, мы воевали против покровителей Армении и в этой войне одержали победу. Поэтому победа в этой войне имеет очень большее значение», - заявил президент Азербайджана.
«Мы намерены вести переговоры по мирному соглашению с Арменией только на базе 5 предложенных нами базовых принципов. В настоящее время министерства иностранных дел двух стран занимаются формированием рабочих групп. В ближайшее время надо приступить к конкретным переговорам и не следует слишком долго вести эти переговоры, поскольку мирный договор будет подписан только на базе пяти базовых принципов», - сказал Алиев.
Он заявил, что Армения должна официально признать территориальную целостность Азербайджана и отсутствие территориальных претензий к Азербайджану.
«Реваншистские силы, иногда поднимающие голову в Армении, должны знать, что для Армении это единственный выход, можно сказать – единственный шанс. Если они его отвергнут, то и мы не будем признавать территориальную целостность Армении, объявим об этом официально», - подчеркнул Алиев. Он добавил, что, учитывая итоги второй Карабахской войны, армянская сторона должна понимать «к чему это может привести».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.