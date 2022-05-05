Путин сообщил Мишелю о шагах по запуску мирного процесса между Ереваном и Баку - Mediamax.am

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Путин сообщил Мишелю о шагах по запуску мирного процесса между Ереваном и Баку


Фото: REUTERS (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель сегодня в телефонной беседе обсудили тему обеспечения стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе, «в том числе с учётом проведённых в последнее время Владимиром Путиным и Шарлем Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана».

В сообщении пресс-службы Кремля говорится:

 

«Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трёхсторонних договорённостей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В этом контексте президент России сообщил о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами».

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