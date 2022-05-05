Ильхам Алиев посетил Шуши

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил сегодня Шуши.
«Ильхам Алиев в рамках посещения Карабахского региона страны ознакомился с ходом капитального ремонта административного здания в городе Шуша. Глава государства также ознакомился с ходом работ по строительству в Шуше конференц-зала», - говорится в сообщениях азербайджанских СМИ.
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