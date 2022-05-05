Ильхам Алиев посетил Шуши - Mediamax.am

3649 просмотров

Ильхам Алиев посетил Шуши


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил сегодня Шуши.

«Ильхам Алиев в рамках посещения Карабахского региона страны ознакомился с ходом капитального ремонта административного здания в городе Шуша. Глава государства также ознакомился с ходом работ по строительству в Шуше конференц-зала», - говорится в сообщениях азербайджанских СМИ.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Май 5, 2022 14:29
Пашинян надеется, что отношения Армении с Израилем «переживут подъём»

Регион | Май 4, 2022 17:49
Алиев: «Зангезурский коридор - уже реальность»

Специальные репортажи | Май 4, 2022 19:35
Шурнух: деревня, разделенная войной
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022