Ильхам Алиев посетил Шуши

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил сегодня Шуши.

«Ильхам Алиев в рамках посещения Карабахского региона страны ознакомился с ходом капитального ремонта административного здания в городе Шуша. Глава государства также ознакомился с ходом работ по строительству в Шуше конференц-зала», - говорится в сообщениях азербайджанских СМИ.