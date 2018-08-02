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Алиев сомневается, что новые власти Армении намерены урегулировать конфликт


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сомневается, что новые власти Армении намерены работать для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Новые власти Армении не должны допустить повторения ошибок прежнего режима хунты. Однако, новые власти Армении выступают с противоречивыми заявлениями, которые сложно понять как нам, так у международным организациям», - сказал Ильхам Алиев.

Как сообщает Интерфакс, он отметил, что для Азербайджана неприемлемо проведение переговоров с «самопровозглашенным режимом в Нагорном Карабахе».

«Мы хотим мира. Но у нас пока складывается мнение, что власти в Армении хотят продолжить оккупацию азербайджанских земель», - отметил Алиев.

«Конфликт должен быть решен как можно скорее, и поэтапно. Мы и международное сообщество требуем этого. Но если армянские власти продолжат политику оккупации, то мы продолжим изоляцию Армении, продолжим сокрушать их», - заявил президент Азербайджана.

Он подчеркнул, что «в крахе режима хунты в Армении важную роль также сыграла политика Азербайджана».

«Апрельские боестолкновения 2016 года нанесли удар по их сгнившим опорам, после них хунте пришел конец»,- заявил президент Азербайджана.

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