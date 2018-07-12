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В Брюсселе состоялась первая встреча Мнацаканяна и Мамедьярова


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван/Медиамакс/. 11 июля в Брюсселе состоялась первая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедьярова.

На встрече присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти, Эндрю Шофер и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. 

 

Согласно сообщению МИД, министр иностранных дел Армении поблагодарил посредников за организацию встречи и подчеркнул необходимость сохранения переговорной динамики. 

 

Зограб  Мнацаканян заявил, что у переговорного процесса нет альтернативы, и отметил важность шагов, направленных на формирование способствующей миру атмосферы, укрепление взаимного доверия, снижение напряжения, неуклонное сохранение режима прекращения огня и отказ от агрессивной риторики. 

 

Он подчеркнул, что рациональное и конструктивное вовлечение всех сторон конфликта имеет приоритетное значение для эффективности усилий, направленных на достижение длительного мира. 

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