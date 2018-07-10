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Мониторинг ОБСЕ прошел в соответствии с графиком



Ереван /Медиамакс/. Миссия ОБСЕ провела сегодня плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, на участке дороги Акна-Барда.

В МИД Арцаха отметили, что мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

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