Мониторинг ОБСЕ прошел в соответствии с графиком

Ереван /Медиамакс/. Миссия ОБСЕ провела сегодня плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, на участке дороги Акна-Барда.

В МИД Арцаха отметили, что мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.