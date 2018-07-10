Мнацаканян и Мамедьяров встретятся 11 июля

Ереван /Медиамакс/. По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ 11 июля в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедьярова.
Об этом сообщило в Твиттере министерство иностранных дел Армении.
Встреча Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедьярова станет первой после произошедшей в Армении смены власти.
В последний раз Эльмар Мамедьяров встречался со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном 17 января 2018 года в Кракове.
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