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Бако Саакян: Мартакерт должен восстановить свою былую славу


Фото: Пресс-служба президента Арцаха

Фото: Пресс-служба президента Арцаха


Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Бако Саакян посетил сегодня райцентр Мартакерт и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию освобождения города.

Бако Саакян подчеркнул, что «Мартакерт должен восстановить свою былую славу, а живущие за пределами родины тысячи мартакертцев должны вернуться в свой родной очаг».

«Жить и созидать на родной земле, защищать и развивать родину – самая важная миссия для армянина. Наш общий долг – сделать все возможное в этом направлении», – отметил Бако Саакян.

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