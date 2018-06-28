Бако Саакян: Мартакерт должен восстановить свою былую славу

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Бако Саакян посетил сегодня райцентр Мартакерт и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию освобождения города.
Бако Саакян подчеркнул, что «Мартакерт должен восстановить свою былую славу, а живущие за пределами родины тысячи мартакертцев должны вернуться в свой родной очаг».
«Жить и созидать на родной земле, защищать и развивать родину – самая важная миссия для армянина. Наш общий долг – сделать все возможное в этом направлении», – отметил Бако Саакян.
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