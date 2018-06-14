Посредники из Минской группы обсудили вопрос встречи глав МИД

Ереван /Медиамакс/. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и власти Армении обсудили дальнейшие шаги для продвижения переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в том числе вопрос встречи на уровне министров в ближайшем будущем.

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором подведены итоги состоявшегося 12-14 июня визита в Армению.





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