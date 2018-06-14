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Посредники из Минской группы обсудили вопрос встречи глав МИД


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и власти Армении обсудили дальнейшие шаги для продвижения переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в том числе вопрос встречи на уровне министров в ближайшем будущем.

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором подведены итоги состоявшегося 12-14 июня визита в Армению.

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«Сопредседатели обменялись мнениями относительно ситуации на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения, подчеркнув важность формирования конструктивной атмосферы.

Посредники подтвердили свою приверженность в вопросе содействия сторонам для поиска мирного разрешения конфликта на основе принципов Хельсинского заключительного акта, включая неприменение силы или угрозы силой, территориальную целостность, равноправие и самоопределение народов.

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Власти Армении выразили свою поддержку усилиям Минской группы и личного представителя действующего председателя ОБСЕ и выразили готовность продолжить эффективную работу с сопредседателями»,- говорится в заявлении.

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