Армен Саргсян принял посредников

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян принял сегодня прибывших в Ереван сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Эндрю Шефера, Стефана Висконти и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Аднжея Каспшика.

Армен Саргсян отметил, что Армения верна проходящему при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ переговорному процессу, который ведут премьер-министр и министр иностранных дел страны, и продолжит усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта.