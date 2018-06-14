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Армен Саргсян принял посредников


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян принял сегодня прибывших в Ереван сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Эндрю Шефера, Стефана Висконти и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Аднжея Каспшика.

Армен Саргсян отметил, что Армения верна проходящему при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ переговорному процессу, который ведут премьер-министр и министр иностранных дел страны, и продолжит усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта. 

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