Масис Маилян: Трехсторонний формат доказал свою эффективность

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян заявил, что для обеспечения прогресса в переговорном процессе необходимо вернуться к трехстороннему формату урегулирования (Армения, Азербайджан, Арцах - ред.), уже доказавшему свою эффективность.
«Этот подход важен также с точки зрения разделения ответственности за имплементацию мирного договора»,- отметил Масис Маилян в интервью News.am.
По словам Масиса Маиляна, фактический отказ Азербайджана от проведения полноформатных переговоров с участием официальных представителей Арцаха означает отсутствие у азербайджанских властей воли решить конфликт путем мирных переговоров.
«Об этом свидетельствует также нежелание азербайджанских властей предпринять практические шаги для реализации договоренностей относительно расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и внедрения механизмов расследования нарушений режима прекращения огня»,- заявил Масис Маилян.
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