Пашинян ждет эффективного сотрудничества с посредниками

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ подчеркнул важность их роли в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахского конфликта и выразил уверенность, что будет сформировано эффективное сотрудничество.
Согласно сообщению правительства, сопредседатели заверили, что приложат все усилия для достижения мирного урегулирования.
Участники встречи отметили важность приверженности взятым обязательствам по мирному урегулированию конфликта, а также необходимость выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.
Посредники сообщили премьер-министру о своих ближайших рабочих планах.
Собеседники коснулись также ситуации в зоне конфликта.
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