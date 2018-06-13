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Пашинян ждет эффективного сотрудничества с посредниками


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ подчеркнул важность их роли в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахского конфликта и выразил уверенность, что будет сформировано эффективное сотрудничество.

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Согласно сообщению правительства, сопредседатели заверили, что приложат все усилия для достижения мирного урегулирования.

Участники встречи отметили важность приверженности взятым обязательствам по мирному урегулированию конфликта, а также необходимость выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.

Посредники сообщили премьер-министру о своих ближайших рабочих планах.

Собеседники коснулись также ситуации в зоне конфликта.

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