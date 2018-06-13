Армен Саргсян отправился в Арцах

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян отправился сегодня утром в Арцах.

Пресс-служба президента Армении сообщает, что Армен Саргсян отправился в Степанакерт по приглашению президента Арцаха Бако Саакяна.