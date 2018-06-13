Мнацаканян представил посредникам провокации Баку

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти, Эндрю Шофера и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Согласно сообщению МИД, Зограб Мнацаканян отметил важность визита посредников, подчеркнув, что он дает возможность установить первый непосредственный контакт после формирования нового правительства в Армении.



Собеседники коснулись возможностей продвижения переговорного процесса, отметив важность формирования атмосферы, способствующей миру.



