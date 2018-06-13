Мнацаканян представил посредникам провокации Баку

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти, Эндрю Шофера и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.
Согласно сообщению МИД, Зограб Мнацаканян отметил важность визита посредников, подчеркнув, что он дает возможность установить первый непосредственный контакт после формирования нового правительства в Армении.
Собеседники коснулись возможностей продвижения переговорного процесса, отметив важность формирования атмосферы, способствующей миру.
Говоря об убийстве со стороны Азербайджана военнослужащего Армии обороны Арцаха на линии соприкосновения, Зограб Мнацаканян подчеркнул, что такими провокациями азербайджанская сторона ставит под серьезное сомнение свою приверженность мирному процессу.
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