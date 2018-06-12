Бако Саакян: Необходимо со всей строгостью устранить упущения

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Бако Саакян заявил сегодня, что необходимо сделать все необходимое, чтобы в республике была сохранена высокая степень общественной безопасности

Об этом он отметил в ходе совещания с участием руководителей правоохранительных органов Арцаха.



Бако Саакян подчеркнул, что необходимо со всей серьезностью и ответственностью работать в направлении устранения выявленных упущений, строго придерживаясь буквы и духа закона.



На встрече было уделено особое внимание негативным явлениям, озвученным обществом.