МИД Армении: Убийство военнослужащего – очередная провокация Баку

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян прокомментировал произошедшее накануне убийство армянского военнослужащего со стороны Азербайджана, отметив, что «ответственность за возможные последствия провокации полностью несет азербайджанская сторона».

«Этот шаг, предпринятый накануне визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армению, мы оцениваем в качестве очередной провокации Баку, направленной на обострение ситуации и нарушение договоренностей по снижению напряжения.



Данный инцидент еще раз подчеркивает важность выполнения трехстороннего бессрочного соглашения об установлении и укреплении режима прекращения огня 1994-1995 гг., претворения в жизнь достигнутых в ходе саммитов 2016-2017 гг. договоренностей о внедрении механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения, а также расширения функций команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ.



Мы неоднократно заявляли, что ключом к прогрессу в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта является формирование атмосферы, способствующей мирным переговорам. Подобные действия азербайджанской стороны, по сути, преследуют противоположную цель»,- говорится в комментарии пресс-секретаря МИД.