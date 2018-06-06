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Директор СНБ Арцаха и его заместитель подали в отставку


Фото: http://hing.am


Ереван/Медиамакс/. Директор Службы национальной безопасности Аршавир Гарамян и его заместитель Гагик Саргсян представили прошения об отставке.

Об этом на встрече с журналистами сообщил подавший сегодня в отставку госминистр Арцаха Араик Арутюнян. 

 

Араик Арутюнян хочет быть «свободным политиком»

 

Он опроверг слухи о том, что на пост госминистра будет назначен Аршавир Гарамян. 

 

Аршавир Гарамян занимал пост директора СНБ с октября 2014 года. 

 

Ранее сегодня стало известно также об отставке начальника полиции Арцаха Камо Агаджаняна. 

 

Начальник полиции Арцаха подал в отставку

 

1 июня в Степанакерте между гражданами и сотрудниками СНБ произошел инцидент на бытовой почве. За ним последовали акции протеста, в ходе которых граждане требовали отставку руководителей силовых структур. 

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