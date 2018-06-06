Директор СНБ Арцаха и его заместитель подали в отставку

Ереван/Медиамакс/. Директор Службы национальной безопасности Аршавир Гарамян и его заместитель Гагик Саргсян представили прошения об отставке.
Об этом на встрече с журналистами сообщил подавший сегодня в отставку госминистр Арцаха Араик Арутюнян.
Он опроверг слухи о том, что на пост госминистра будет назначен Аршавир Гарамян.
Аршавир Гарамян занимал пост директора СНБ с октября 2014 года.
Ранее сегодня стало известно также об отставке начальника полиции Арцаха Камо Агаджаняна.
1 июня в Степанакерте между гражданами и сотрудниками СНБ произошел инцидент на бытовой почве. За ним последовали акции протеста, в ходе которых граждане требовали отставку руководителей силовых структур.
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