Араик Арутюнян хочет быть «свободным политиком»

Ереван/Медиамакс/. Подавший в отставку государственный министр Республики Арцах Араик Арутюнян заявил сегодня, что подал в отставку «с целью способствовать реализации реформ в стране».

Нагорный Карабах | 2018-06-06 10:36:28 Госминистр Арцаха представил заявление об отставке

«За последние несколько месяцев, особенно после произошедших в Армении событий, у жителей Арцаха также сформировалось требование о проведении реформ»,- заявил Араик Арутюнян в беседе с журналистами.

По его словам, необходимо часто проводить кадровые изменения.

«Решения было принято после обсуждений с президентом Бако Саакяном»,- заявил бывший госминистр.

Араик Арутюнян подчеркнул, что «продолжит участие в реформах, проводимых президентом».

«Для реформирования системы государственного управления и развития гражданского общества целесообразно вовлечение новых людей. На мой взгляд, будучи лидером партии («Свободная родина»- ред.), активным политическим деятелем, я буду в большей степени способствовать процессу реализации этих реформ. Выражая мнение, критикуя, формируя мнения, я легче приму участие в реформировании, чем в должности госминистра, которая ограничивает мои возможности. Хочу быть более свободным политическим деятелем, что позволит принять большее участие в требуемых реформах»,- заявил он.