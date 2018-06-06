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Араик Арутюнян хочет быть «свободным политиком»



Ереван/Медиамакс/. Подавший в отставку государственный министр Республики Арцах Араик Арутюнян заявил сегодня, что подал в отставку «с целью способствовать реализации реформ в стране».

Госминистр Арцаха представил заявление об отставке

 

«За последние несколько месяцев, особенно после произошедших в Армении событий, у жителей Арцаха также сформировалось требование о проведении реформ»,- заявил Араик Арутюнян в беседе с журналистами. 

 

По его словам, необходимо часто проводить кадровые изменения. 

 

«Решения было принято после обсуждений с президентом Бако Саакяном»,- заявил бывший госминистр. 

 

Араик Арутюнян подчеркнул, что «продолжит участие в реформах, проводимых президентом». 

 

«Для реформирования системы государственного управления и развития гражданского общества целесообразно вовлечение новых людей. На мой взгляд, будучи лидером партии («Свободная родина»- ред.), активным политическим деятелем, я буду в большей степени способствовать процессу реализации этих реформ. Выражая мнение, критикуя, формируя мнения, я легче приму участие в реформировании, чем в должности госминистра, которая ограничивает мои возможности. Хочу быть более свободным политическим деятелем, что позволит принять большее участие в требуемых реформах»,- заявил он. 

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