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Начальник полиции Арцаха подал в отставку


Камо Агаджанян
Камо Агаджанян

Фото: http://www.police.nkr.am


Ереван/Медиамакс/. Начальник Полиции Республики Арцах Камо Агаджанян представил сегодня заявление об отставке.

«Возникшая в последнее время волна протестов дала всем нам повод для размышлений, и причина моей обеспокоенности заключалась не только в требовании о моей отставке, а в намерении не нарушить внутреннюю безопасности страны и воздержаться от внутриполитических обострений»,- заявил Камо Агаджанян.

 

1 июня в Степанакерте между гражданами и сотрудниками СНБ произошел инцидент на бытовой почве. За ним последовали акции протеста, в ходе которых граждане требовали отставку руководителей силовых структур. 

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