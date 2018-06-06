Госминистр Арцаха представил заявление об отставке

Ереван/Медиамакс/. Государственный министр Республики Арцах Араик Арутюнян представил сегодня президенту Бако Саакяну заявление об отставке.
Согласно официальному сообщению, Араик Арутюнян представит основания своего заявления сегодня в 15:00 на пресс-конференции в Степанакерте.
Араик Арутюнян занимал должность государственного министра с 25 сентября 2017 года. До этого, с 2007 года он возглавлял правительство Арцаха.
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