Тигран Саргсян: «Крылья Татева» стали результатом государственно-частного партнерства

15 лет назад, 16 октября 2010 года, в рамках программы «Возрождение Татева» была запущена канатная дорога «Крылья Татева».

Рассказывая о программе «Возрождение Татева» в интервью Медиамакс в декабре 2023 года, супруга социального предпринимателя Рубена Варданяна Вероника Зонабенд, в частности, говорила:

«Она направлена на то, чтобы возродить Сюник, создать в нём точку притяжения для жителей Армении и иностранных туристов. Результатом стало 17-кратное увеличение ежегодного туристического потока в регион с 2010 года, ожила экономика, активизировалась социальная и культурная жизнь. В то же время древний монастырь, бывший в Средние века ещё и крупнейшим университетом в регионе, - это символ духовности и просвещённости. Именно здесь, как считает Рубен, начнётся духовное возрождение Армении и Армянского мира».

По случаю 15-летнего юбилея канатной дороги «Крылья Татева» Медиамакс побеседовал с бывшим премьер-министром Армении, заместителем председателя правления Евразийского банка развития Тиграном Саргсяном.

- Господин Саргсян, Татевская канатная дорога фактически стала первым масштабным примером государственно-частного сотрудничества в Армении.

- Строительство Татевской канатной дороги имело очень важное значение для Армении. Проект предполагал масштабные инвестиции и был предметом многочисленных встреч и обсуждений президента, правительства Армении, Рубена Варданяна и его партнеров.

В результате, в рамках концепции государственно-частного партнерства, правительство выделило значительные финансовые ресурсы на подготовку инфраструктуры в регионе.

– Можно сказать, что «Крылья Татева» «проложили путь» для других амбициозных инициатив, в частности, создания колледжа UWC Dilijan?

– Да, эта программа также была реализована в тесном сотрудничестве с государством. Правительство, в частности, выступило с законодательной инициативой о предоставлении программе налоговых льгот.

Напомню, что ещё во времена премьерства Андраника Маргаряна по инициативе Рубена Варданяна был сформирован Национальный совет по конкурентоспособности - орган, координирующий государственно-частное партнерство. Совет возглавлял премьер-министр, в его состав входили члены правительства, Рубен Варданян, Нубар Афеян, Андре Андонян, Аветик Чалабян, Гор Нахапетян и другие.

В этом формате мы обсуждали различные идеи и инициативы, связанные с развитием Армении, одной из которых было основание международной школы в Дилижане.